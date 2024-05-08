Вторжение РФ в Украину не может быть решено поощрением агрессии Кремля, - Маттарелла

По его словам, Италия и многие международные партнеры встали на защиту Украины, чтобы поддержать принцип, согласно которому солидарность должна быть оказана странам, подвергшимся нападению в результате действий, нарушающих международное право и Устав ООН.

"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно могущественно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не столкнувшись с санкциями", - заявил он.

Маттарелла отметил, что окончание двух мировых войн и распад Советского союза принесли Европе новую надежду.

"Россия взяла на себя великую историческую ответственность, вернув войну в сердце европейского континента", - подчеркнул он.

Президент Италии добавил, что вторжение России в Украину - это не просто региональный конфликт, поскольку Москва стремится к глобальному влиянию.