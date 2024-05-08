Вторгнення РФ в Україну не може бути вирішено заохоченням агресії Кремля, - Маттарелла

Вторгнення Росії в Україну не може бути вирішено шляхом заохочення агресії Кремля. Мир може настати тільки тоді, коли суверенітет і територіальну цілісність України буде відновлено.

Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За його словами, Італія і багато міжнародних партнерів стали на захист України, щоб підтримати принцип, згідно з яким солідарність має бути надана країнам, які зазнали нападу внаслідок дій, що порушують міжнародне право і Статут ООН.

"Жодна держава, незалежно від того, наскільки вона могутня або оснащена загрозливим ядерним арсеналом, не може думати про порушення принципів, включно із суверенітетом, територіальною цілісністю і незалежністю іншої країни, не зіткнувшись із санкціями", - заявив він.

Маттарелла зазначив, що закінчення двох світових воєн і розпад Радянського союзу принесли Європі нову надію.

"Росія взяла на себе велику історичну відповідальність, повернувши війну в серце європейського континенту", - підкреслив він.

Президент Італії додав, що вторгнення Росії в Україну - це не просто регіональний конфлікт, оскільки Москва прагне глобального впливу.

