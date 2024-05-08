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Вторжение РФ в Украину не может быть решено поощрением агрессии Кремля, - Маттарелла

Среда 08 мая 2024 12:56
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Вторжение РФ в Украину не может быть решено поощрением агрессии Кремля, - Маттарелла Фото: президент Италии Серджо Маттарелла (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вторжение России в Украину не может быть решено путем поощрения агрессии Кремля. Мир может наступить только тогда, когда суверенитет и территориальная целостность Украины будут восстановлены.

Об этом завил президент Италии Серджо Маттарелла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, Италия и многие международные партнеры встали на защиту Украины, чтобы поддержать принцип, согласно которому солидарность должна быть оказана странам, подвергшимся нападению в результате действий, нарушающих международное право и Устав ООН.

"Ни одно государство, независимо от того, насколько оно могущественно или оснащено угрожающим ядерным арсеналом, не может думать о нарушении принципов, включая суверенитет, территориальную целостность и независимость другой страны, не столкнувшись с санкциями", - заявил он.

Маттарелла отметил, что окончание двух мировых войн и распад Советского союза принесли Европе новую надежду.

"Россия взяла на себя великую историческую ответственность, вернув войну в сердце европейского континента", - подчеркнул он.

Президент Италии добавил, что вторжение России в Украину - это не просто региональный конфликт, поскольку Москва стремится к глобальному влиянию.

Помощь Украине от Италии

Италия оказывает Украине многогранную помощь, как военную, так и гуманитарную. Так, Рим выделил более 2,2 млрд евро на помощь Киеву.

В конце февраля 2024 года Италия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Соглашение предусматривает предоставление "экономической, дипломатической и военной помощи".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто недавно заявил, что Рим в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины. По данным итальянских СМИ, в него будет включена система SAMP/T.

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