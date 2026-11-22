Слідчі підбили проміжні підсумки розслідування інциденту з порушенням польського повітряного простору. За попередніми даними, усі три ракети виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємствах у місті Дубна Московської області РФ.

У прокуратурі також повідомили про завершення слідчих дій у Новому Ліповці та Руднику-над-Сяном. Водночас роботи в Молодичі тимчасово зупинили.

"Роботи тимчасово призупинено, територія протягом усієї ночі залишається під суворим охороною служб від доступу сторонніх осіб, а роботи будуть відновлені завтра (23.11) вранці", - повідомили у відомстві.

Прокурор Марцін Козак зазначив, що всі знайдені уламки ракет і зібрані криміналістичні матеріали передадуть на подальші спеціалізовані експертизи.

За його словами, усі вилучені на цей час уламки ракет та криміналістичні сліди будуть піддані подальшим спеціалізованим дослідженням експертами.

"Про наступні результати розслідування ми повідомлятимемо в наступних заявах", - йдеться в заяві.

Де знайшли уламки російських ракет

У п'ятницю в Новому Ліповці невідомий об'єкт упав на поле поблизу лісу та загорівся. Після цього місцеві жителі почули вибух.

Ще один об'єкт виявили в лісовій місцевості поблизу Рудника-над-Сяном. Третя ракета впала на незабудованій ділянці в Молодичі, приблизно за 280 метрів від дачного будинку, у якому на той момент нікого не було.

За інформацією Окружної прокуратури в Любліні, у всіх трьох населених пунктах - Новому Ліповці, Руднику-над-Сяном і Молодичі - знайшли фрагменти крилатих ракет Х-101. Унаслідок інцидентів ніхто не постраждав.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що під час нічної російської атаки на Україну в повітряний простір країни, ймовірно, залетіли дві російські ракети та один безпілотник.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Дональд Туск припустив, що йдеться про навмисну провокацію. За його словами, об'єкти були російськими, а їхнє падіння поблизу району проведення військових маневрів так званої "коаліції охочих" навряд чи було випадковим.