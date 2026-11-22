Следователи подвели промежуточные итоги расследования инцидента с нарушением польского воздушного пространства. По предварительным данным, все три ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на предприятиях в городе Дубна Московской области РФ.

В прокуратуре также сообщили о завершении следственных действий в Новом Липовце и Руднике-над-Сяном. В то же время работы в Молодиче временно приостановили.

"Работы временно приостановлены, территория всю ночь остается под строгой охраной служб от доступа посторонних лиц, а работы будут возобновлены завтра (23.11) утром", - сообщили в ведомстве.

Прокурор Марцин Козак отметил, что все найденные обломки ракет и собранные криминалистические материалы передадут на дальнейшие специализированные экспертизы.

По его словам, все изъятые на данный момент обломки ракет и криминалистические следы будут подвергнуты дополнительным экспертным исследованиям.

"О следующих результатах расследования мы будем сообщать в последующих заявлениях", - говорится в заявлении.

Где нашли обломки российских ракет

В пятницу в Новом Липовце неизвестный объект упал на поле вблизи леса и загорелся. После этого местные жители услышали взрыв.

Еще один объект обнаружили в лесной местности вблизи Рудника-над-Сяном. Третья ракета упала на незастроенном участке в Молодиче, примерно в 280 метрах от дачного дома, в котором на тот момент никого не было.

По информации Окружной прокуратуры в Люблине, во всех трех населенных пунктах - Новом Липовце, Руднике-над-Сяном и Молодиче - нашли фрагменты крылатых ракет Х-101. В результате инцидентов никто не пострадал.

Ранее вице-премьер-министр, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что во время ночной российской атаки на Украину в воздушное пространство страны, вероятно, залетели две российские ракеты и один беспилотник.

В свою очередь, премьер-министр Дональд Туск предположил, что речь идет об умышленной провокации. По его словам, объекты были российскими, а их падение вблизи района проведения военных маневров так называемой "коалиции желающих" вряд ли было случайным.