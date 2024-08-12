Вторгнення в Курську область створює загрози діям РФ в Україні та стабільності режиму Путіна, - ISW

Українська операція в Курській області та подальші можливі українські вторгнення змусять Кремль перерозподілити ресурси для захисту державного кордону, жертвуючи ефективністю військових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

До вторгнення у Курську область російська влада сприймала свій держкордон як "сплячий фронт", що давало їй можливість більшої гнучкості у накопиченні і використанні ресурсів в Україні. Тепер вона змушена буде переглянути своє ставлення, витрачаючи живу силу і техніку для захисту кордону. Це може накласти довгострокові обмеження в оперативному плануванні, з якими Росія раніше не стикалася.

Російський диктатор Володимир Путін не оцінював попередні українські транскордонні операції на території РФ як такі, що становлять середньострокові та довгострокові загрози території Росі. "Однак нинішнє українське вторгнення створює значні загрози російським військовим операціям в Україні та стабільності режиму Путіна і вимагає відповіді", - вважають аналітики ISW.

Погано обладнаних і укомплектованих прикордонних укріплень виявилося недостатньо, щоб запобігти діям ЗСУ, і російське військове командування, ймовірно, дійде висновку про необхідність витрачання більшої кількості ресурсів.

«Цей висновок звужує гнучкість, якою Росія користувалася у залученні живої сили та матеріальних засобів для своїх поточних наступальних зусиль в Україні, і російському військовому командуванню доведеться враховувати вимоги до оборони кордону, визначаючи, які ресурси воно може виділити для майбутнього широкомасштабного наступу та оборонних зусиль в Україні», - йдеться у звіті.