ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія продовжує втрачати території: карта "курського прориву" на вечір 11 серпня

Неділя 11 серпня 2024 23:15
UA EN RU
Росія продовжує втрачати території: карта "курського прориву" на вечір 11 серпня Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На вечір, 11 серпня, Росія продовжує втрачати території в Курській області. Площа бойових дій зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство".

Зокрема, повідомлення Міноборони Росії, російських військових блогів та дані супутникових знімків НАСА свідчать про те, що у Суджанському районі бойові дії велися приблизно на тій самій площі, що й у суботу. При цьому російська влада визнала, що ЗСУ здійснили рейд до сусіднього Бєловського району.

Загальна площа, на якій точилися бойові дії в неділю, становила до 720 квадратних кілометрів. Це на 70 квадратних кілометрів більше, ніж на день раніше.

Як повідомляється, найвіддаленіша від кордону точка, де проходили бої - село Загальний Колодязь у Коренівському районі (28 км до кордону та всі 9 км від дороги "Льгов-Рильськ"). У російському Міноборони заявили, що там було зупинено "мобільні групи противника на бронетехніці", які намагалися прорватися вглиб РФ.

Згідно з заявою Міноборони РФ, до райцентру Коренево російські військові обстріляли десантно-штурмову бригаду. Там супутники NASA зафіксували пожежі.

Росія продовжує втрачати території: карта &quot;курського прориву&quot; на вечір 11 серпня

Найзахіднішою точною, де точилися бої, виявився район села Толпіно. У ньому, а також у селі Журавлі, згідно з прес-релізом Міноборони РФ, точилися бої з "мобільними групами противника на бронетехніці".

У східній точці бойових дій, у селі Мартинівка, у неділю знову точилися бої. Згідно з повідомленням "Рибаря", вранці українські військові провели серію атак на позиції російської армії. Хоча раніше повідомлялося, що в суботу війська РФ відбили це село.

Найпівденніше бої точилися в Білівському районі, де українські сили провели рейд углиб російської території. ЗСУ пройшли через кордон у районі хутора Кучерів. Про це свідчать аналіз ISW та "Радіо Свободи", а також супутникові знімки НАСА, які зафіксували пожежі у цьому районі. Російські Міноборони прозвітували про знищення двох танків, бронемашини, автомобілів з боєприпасами в районі села Озерки та хутора Іванівський.

Курський прорив

Цього тижня у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області. Російські пропагандисти скаржаться на просування нібито українських військ углиб РФ. Станом на сьогодні, 11 серпня, бої в прикордонних районах російського регіону тривають вже шість діб поспіль.

На тлі цього одразу в трьох регіонах Росії днями раніше було введено режим контртерористичної операції (КТО). Мова йде про Брянську, Курську та Бєлгородську області.

Також в неділю, 11 серпня, російська влада визнала нічний прорив у ще одному районі Курської області. Згідно із заявою в.о. губернатора регіону Олексія Смирноа, 10 серпня українські ДРГ зайшли на територію Бєловського району. Водночас він стверджує, що на момент публікації посту, у Бєловському та Обоянському районах Курської області боїв немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Курська область
NEWS
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
Росіяни влаштували пожежу в градирнях ЗАЕС, це може бути провокація
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців