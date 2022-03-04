Вторая по величине нефтяная компания России призвала к прекращению войны в Украине. ЛУКОЙЛ предлагает сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Совет директоров ЛУКОЙЛ настоящим выражает глубочайшую обеспокоенность трагическими событиями в Украине. Мы решительно выступаем за прочное прекращение огня и решение проблем путем серьезных переговоров и дипломатии", - говорится в сообщении компании.

Контрольный пакет акций "Лукойла" принадлежит Вагиту Алекперову и его заместителю Леониду Федуну.

Ранее два российских миллиардера - Михаил Фридман (группа Альфа) и Олег Дерибаска (Русал) выступили против войны России с Украиной и призвали к миру.