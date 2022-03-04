UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вторая по величине нефтяная компания России призвала к прекращению войны в Украине

Автор: Александр Белоус

Вторая по величине нефтяная компания России призвала к прекращению войны в Украине. ЛУКОЙЛ предлагает сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Совет директоров ЛУКОЙЛ настоящим выражает глубочайшую обеспокоенность трагическими событиями в Украине. Мы решительно выступаем за прочное прекращение огня и решение проблем путем серьезных переговоров и дипломатии", - говорится в сообщении компании.

Контрольный пакет акций "Лукойла" принадлежит Вагиту Алекперову и его заместителю Леониду Федуну.

Ранее два российских миллиардера - Михаил Фридман (группа Альфа) и Олег Дерибаска (Русал) выступили против войны России с Украиной и призвали к миру.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛУКОЙЛ-УкраинаВторжение России в Украину