RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні

Автор: Олександр Білоус

Друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні. ЛУКОЙЛ пропонує сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Рада директорів Лукойлу висловлює найглибшу стурбованість трагічними подіями в Україні. Ми рішуче виступаємо за міцне припинення вогню і вирішення проблем шляхом серйозних переговорів і дипломатії", - йдеться в повідомленні компанії.

Контрольний пакет акцій "Лукойлу" належить Вагіту Алекперову і його заступнику Леоніду Федуну.

Раньше два російських мільярдера - Михайло Фрідман (група Альфа) і Олег Дерибаска (Русал) виступили проти війни Росії з Україною і закликали до миру.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛУКОЙЛ-УкраинаВторгнення Росії до України