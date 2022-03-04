Друга за величиною нафтова компанія Росії закликала до припинення війни в Україні. ЛУКОЙЛ пропонує сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Рада директорів Лукойлу висловлює найглибшу стурбованість трагічними подіями в Україні. Ми рішуче виступаємо за міцне припинення вогню і вирішення проблем шляхом серйозних переговорів і дипломатії", - йдеться в повідомленні компанії.

Контрольний пакет акцій "Лукойлу" належить Вагіту Алекперову і його заступнику Леоніду Федуну.

Раньше два російських мільярдера - Михайло Фрідман (група Альфа) і Олег Дерибаска (Русал) виступили проти війни Росії з Україною і закликали до миру.