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Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из России

Новина українською →
Четверг 08 сентября 2022 15:51
Вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из России Фото: вторая по величине в мире компания звукозаписи заявила о выходе из России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вторая по размеру в мире звукозаписывающая компания Sony Music Group заявила о полном выходе из России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Billboard.

Пресс-служба Sony Music Group сообщила, что компания "приняла решение полностью уйти с российского рынка и передать российскую компанию и ее местный реестр под местное управление".

"Поскольку война продолжает разрушать гуманитарное влияние на Украину, а санкции против России продолжают усиливаться, мы не можем больше сохранять свое присутствие в России, начиная с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.

Источник, знакомый с решением Sony Music, отметил, что новая российская компания будет независимой и будет представлять только российских артистов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что немецкий производитель кофе Tchibo продал свою российскую дочернюю компанию и тем самым прекратил свой бизнес в России.

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