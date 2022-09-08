ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з Росії

Новость на русском →
Четвер 08 вересня 2022 15:51
Друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з Росії Фото: друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Друга за розміром у світі звукозаписна компанія Sony Music Group заявила про повний вихід з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Billboard.

Пресслужба Sony Music Group повідомила, що компанія "прийняла рішення повністю піти з російського ринку та передати російську компанію та її місцевий реєстр під місцеве управління".

"Оскільки війна продовжує руйнувати гуманітарний вплив на Україну, а санкції проти Росії продовжують посилюватися, ми не можемо більше зберігати свою присутність у Росії, починаючи відсьогодні", - йдеться в заяві.

Джерело, яке знайоме з рішенням Sony Music, зазначило, що нова російська компанія буде незалежною й представлятиме лише російських артистів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що німецький виробник кави Tchibo продав свою російську дочірню компанію і тим самим припинив свій бізнес в Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля