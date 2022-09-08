Друга за величиною у світі компанія звукозапису заявила про вихід з Росії

Друга за розміром у світі звукозаписна компанія Sony Music Group заявила про повний вихід з Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Billboard .

Пресслужба Sony Music Group повідомила, що компанія "прийняла рішення повністю піти з російського ринку та передати російську компанію та її місцевий реєстр під місцеве управління".

"Оскільки війна продовжує руйнувати гуманітарний вплив на Україну, а санкції проти Росії продовжують посилюватися, ми не можемо більше зберігати свою присутність у Росії, починаючи відсьогодні", - йдеться в заяві.

Джерело, яке знайоме з рішенням Sony Music, зазначило, що нова російська компанія буде незалежною й представлятиме лише російських артистів.