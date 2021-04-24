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Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 13:26
Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС Фото: корабль Crew Dragon долетел до МКС (nasa.gov)
Автор: РБК-Украина

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту корабля четыре астронавта.

Трансляция ведется на сайте NASA.

Астронавты начнут шестимесячную научную миссию на станции.

Стыковка произошла после 12:10 по Киеву.

Ожидается, что люк откроется в 14:15 (7:15 по восточному времени). После этого состоится церемония встречи астронавтов.

Состав экипажа:

  • Шейн Кимбро от NASA (командир),
  • Меган Макартур от NASA (пилот),
  • Акихико Хосидэ от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),
  • Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).

Напомним, 23 апреля корабль Crew Dragon стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия).

Астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля - начале мая.

Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС.

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