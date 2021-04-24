Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту корабля четыре астронавта.
Трансляция ведется на сайте NASA.
Астронавты начнут шестимесячную научную миссию на станции.
Стыковка произошла после 12:10 по Киеву.
Ожидается, что люк откроется в 14:15 (7:15 по восточному времени). После этого состоится церемония встречи астронавтов.
Состав экипажа:
- Шейн Кимбро от NASA (командир),
- Меган Макартур от NASA (пилот),
- Акихико Хосидэ от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),
- Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).
Напомним, 23 апреля корабль Crew Dragon стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия).
Астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля - начале мая.
Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС.