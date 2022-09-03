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Вторая попытка: NASA сегодня планирует запустить миссию Artemis 1 к Луне

Фото: NASA сегодня отправит миссию Artemis 1 к Луне (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

NASA планирует совершить вторую попытку запуска миссии Artemis 1 к Луне сегодня, 3 сентября, в 21:17 по Киеву (14:17 по времени восточного побережья США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Ракета Space Launch System будет стартовать с площадки 39B космического центра Кеннеди во Флориде.

В течение последнего дня бригады работали над устранением утечки в кабеле мачты хвостового обслуживания, заменив гибкий шланг и ослабленную линию датчика давления, как вероятный источник утечки.

Метеорологи из Space Launch Delta 45 космических сил США прогнозируют благоприятные погодные условия на 60%, которые должны улучшиться в течение субботнего окна запуска.

Историческая миссия NASA на Луну

Эта миссия является первой в программе Artemis. Она направлена на возвращение астронавтов на Луну. Сегодняшний полет будет беспилотным, в капсуле будут находиться три манекена с датчиками.

Полет с экипажем в рамках миссии Artemis 2 запланирован на 2024 год, а уже в 2025-м США хотят совершить высадку на Луну. Для этого NASA будет использовать посадочный модуль SpaceX Starship компании Илона Маска.

Сегодняшняя миссия станет первой лунной операцией за последние 50 лет. Тогда, 20 июля 1969 года, двое астронавтов миссии "Аполлон-11" Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность Луны.

Ранее сообщалось, что 29 августа NASA не смогло сегодня осуществить запуск первой за 50 лет миссии на Луну. Ее перенесли на 2 сентября.

Также мы писали, что NASA планирует запустить на Марс еще два мини-вертолета.

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