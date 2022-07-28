NASA планирует запустить на Марс еще два вертолета: для чего это нужно

Американское космическое агентство планирует запустить к Красной планете еще два мини-вертолета. Они помогут в возвращении собранных образцов на поверхности планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на АР .

В случае поломки марсохода Perseverance, два вертолета, которые сейчас строятся, будут запущены на Марс чуть позже этого десятилетия. Вместо него они будут загружать образцы марсианской поверхности на ракету.

Отмечается, что вертолеты строятся по аналогу вертолета Ingenuity, который, кстати, уже совершил 29 полетов с момента своего прибытия на Красную планету. Однако новые версии вертолетов будут оборудованы колесами и роботизированными руками.

Тем временем марсоход NASA уже собрал 11 образцов грунта.