ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

NASA планирует запустить на Марс еще два вертолета: для чего это нужно

Новина українською →
Четверг 28 июля 2022 12:46
NASA планирует запустить на Марс еще два вертолета: для чего это нужно Фото: вертолет NASA Ingenuity (mars.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Американское космическое агентство планирует запустить к Красной планете еще два мини-вертолета. Они помогут в возвращении собранных образцов на поверхности планеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на АР.

В случае поломки марсохода Perseverance, два вертолета, которые сейчас строятся, будут запущены на Марс чуть позже этого десятилетия. Вместо него они будут загружать образцы марсианской поверхности на ракету.

Отмечается, что вертолеты строятся по аналогу вертолета Ingenuity, который, кстати, уже совершил 29 полетов с момента своего прибытия на Красную планету. Однако новые версии вертолетов будут оборудованы колесами и роботизированными руками.

Тем временем марсоход NASA уже собрал 11 образцов грунта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион.

Тем временем марсоход Perseverance собрал 10-й образец почвы Марса.

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины