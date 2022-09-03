Друга спроба: NASA сьогодні планує запустити місію Artemis 1 до Місяця

Ракета Space Launch System буде стартувати з майданчика 39B космічного центру Кеннеді у Флориді.

Протягом останнього дня бригади працювали над усуненням витоку в кабелі щогли хвостового обслуговування, замінивши гнучкий шланг і ослаблену лінію датчика тиску, як ймовірне джерело витоку.

Метеорологи з Space Launch Delta 45 космічних сил США прогнозують сприятливі погодні умови на 60%, які повинні покращитися протягом суботнього вікна запуску.

Історична місія NASA на місяць

Ця місія є першою в програмі Artemis. Вона спрямована на повернення астронавтів на місяць. Сьогоднішній політ буде безпілотним, в капсулі будуть знаходитися три манекени з датчиками.

Політ з екіпажем в рамках місії Artemis 2 запланований на 2024 рік, а вже у 2025-му США хочуть здійснити висадку на місяць. Для цього NASA буде використовувати посадковий модуль SpaceX Starship компанії Ілона Маска.

Сьогоднішня місія стане першою місячною операцією за останні 50 років. Тоді, 20 липня 1969 року, двоє астронавтів місії "Аполлон-11" Ніл Армстронг і Едвін Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця.