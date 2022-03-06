Вторая попытка. Из Мариуполя пытаются эвакуировать людей: что известно

На одиннадцатый день войны России против Украины будет предпринята вторая попытка эвакуировать население Мариуполя, который из-за российского наступления терпит гуманитарное бедствие. Вчерашние планы по эвакуации были сорваны нарушением режима тишины со стороны РФ.
РБК-Украина следит за тем, как власти проводят эвакуацию из горячих точек.
"В Мариуполе люди живут в ужасе, отчаянно нуждаясь в безопасности. Сегодняшняя попытка начать эвакуацию примерно 200 000 человек не удалась. Неудачные попытки подчеркивают отсутствие подробного и действующего соглашения между сторонами конфликта", - говорится в сообщении Красного Креста в Twitter.
Как заявили в украинском МВД, российские военные снова начали обстреливать те места, по которым должны были проехать гражданские.
Эвакуация мирного населения из Мариуполя должна начаться сегодня в 12:00. Ожидается, что для этого будет обеспечен режим тишины с 10:00 до 21:00.
Маршрут
Маршрут гуманитарного "зеленого" коридора: Мариуполь - Портовское - Мангуш (в объезд Никольского) - Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.
Точки сбора для эвакуации на автобусах:
На личном авто
Передвигаться по гуманитарному коридору можно на личном транспорте, двигаясь исключительно за автобусами. Мариупольцев просят по возможности брать пассажиров и максимально заполнять транспорт.
В голове колонны будет ехать транспорт Красного Креста.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Силы Национально полиции своими силами должны провести дополнительное уведомление об эвакуации.
Напомним, массовая эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи планировалась на еще на 5 марта, но по маршруту вывоза людей в Запорожской области продолжались бои. Эвакуацию перенесли после того, как российские войска нарушили режим тишины.
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