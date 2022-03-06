Друга спроба. З Маріуполя намагаються евакуювати людей: що відомо

На одинадцятий день війни Росії проти України буде зроблена друга спроба евакуювати населення Маріуполя, який через російський наступ потермає є від гуманітарної катастрофи. Вчорашні плани з евакуації були зірвані порушенням режиму тиші з боку РФ.
РБК-Україна стежить за тим, як влада проводить евакуацію з гарячих точок.
"У Маріуполі люди живуть в жаху, відчайдушно потребуючи безпеки. Сьогоднішня спроба розпочати евакуацію приблизно 200 000 людей не вдалася. Невдалі спроби підкреслюють відсутність докладної та чинної угоди між сторонами конфлікту", - йдеться у повідомленні Червоного Хреста у Twitter.
Як заявили в українському МВС, російські військові знову почали обстрілювати ті місця, якими мали проїхати цивільні.
Евакуація мирного населення з Маріуполя має розпочатися сьогодні о 12:00. Очікується, що для цього буде забезпечений режим тиші з 10:00 до 21:00.
Маршрут
Маршрут гуманітарного "зеленого" коридору: Маріуполь - Портовське - Мангуш ( в об'їзд Нікольського) - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.
Точки збору для евакуації на автобусах:
На особистому авто
Пересуватися гуманітарним коридором можна на особистому транспорті, рухаючись виключно за автобусами. Маріупольців просять по можливості брати пасажирів і максимально заповнювати транспорт.
В голові колони буде їхати транспорт Червоного Хреста.
Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.
Сили Національно поліції своїми силами повинні провести додаткове повідомлення про евакуацію.
Нагадаємо, масова евакуація жителів Маріуполя та Волновахи планувалася на ще на 5 березня, але за маршрутом вивезення людей в Запорізькій області тривали бої. Евакуацію перенесли після того, як російські війська порушили режим тиші.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.