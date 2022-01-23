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Вторая партия летального вооружения от США прибыла в Украину

Автор: Сергей Пышкин

В Украину прибыла вторая партия военной помощи от США. Штаты передали Вооруженным силам нашей страны более 80 тонн вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США!",- пишет Резников.

Фото: вторая партия летального вооружения от США прибыла в Украину (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 22 января, первая партия оборонной помощи из США прибыла в Украину.

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