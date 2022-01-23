До України прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більше 80 тонн озброєння.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!", - пише Резніков.
Фото: друга партія летального озброєння від США прибула в Україну (twitter.com/oleksiireznikov)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну.