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Друга партія летального озброєння від США прибула в Україну

Автор: Сергій Пишкін

До України прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більше 80 тонн озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Другий птах у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США!", - пише Резніков.

Фото: друга партія летального озброєння від США прибула в Україну (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну.

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