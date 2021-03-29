UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве идет вторая неделя жесткого карантина. Он продлится до тех пор, пока столица не выйдет из "красной" зоны.

Подробнее о том, какие ограничения действуют, а что разрешено в столице - в материале РБК-Украина.

Так, в Киеве на период локдауна запрещается:

  • прием посетителей заведениями культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
  • прием посетителей в торговых центрах (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
  • проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
  • работа бассейнов;
  • нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
  • не дистанционная работа форма работы предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).

В то же время разрешается:

  • работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • работа фитнес-центров и спортзалов, кроме проведения групповых занятий;
  • работа заведений общественного питания на вынос;
  • работа АЗС без зон питания;
  • дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов;
  • работа детских садов;
  • торговля непродовольственными товарами на вынос или с помощью адресной доставки;
  • работа общественного транспорта с заполненностью не более 50% от всех и сидячих и стоячих мест.

Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.

Напомним, по состоянию на 29 марта Киев превышает два показателя по COVID-19 - уровень госпитализаций и заполненность больничных коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что патрульная полиция Киева из-за карантина ограничила прием граждан.

Отметим, в Киеве жесткий карантин начал действовать с 20 марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиевCOVID-19КоронавирусЛокдаун
Читайте также
"Красную" зону расширили до 11 регионов
Резкий спад: в Украине 8346 новых случаев коронавируса
Прогноз погоды