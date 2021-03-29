Вторая неделя локдауна. Что можно и нельзя в "красном" Киеве
В Киеве идет вторая неделя жесткого карантина. Он продлится до тех пор, пока столица не выйдет из "красной" зоны.
Подробнее о том, какие ограничения действуют, а что разрешено в столице - в материале РБК-Украина.
Так, в Киеве на период локдауна запрещается:
- прием посетителей заведениями культуры и развлечений (театры, кинотеатры, музеи, концертные залы и прочее);
- прием посетителей в торговых центрах (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продажам средств гигиены и бытовой химии);
- проведение религиозных богослужений на площади менее 10 квадратных метров на одного человека;
- проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других мероприятий;
- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;
- работа бассейнов;
- нахождение без масок на территориях общего пользования (площади, улицы, парки, скверы и прочее);
- не дистанционная работа форма работы предприятий бюджетной сферы и частных предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры).
В то же время разрешается:
- работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- работа фитнес-центров и спортзалов, кроме проведения групповых занятий;
- работа заведений общественного питания на вынос;
- работа АЗС без зон питания;
- дистанционная учеба школьников, кроме учеников 1-4 классов;
- работа детских садов;
- торговля непродовольственными товарами на вынос или с помощью адресной доставки;
- работа общественного транспорта с заполненностью не более 50% от всех и сидячих и стоячих мест.
Решение о выходе из "красной" зоны принимается в случае достижения регионом всех показателей по коронавирусу в течение не менее пяти дней подряд.