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Другий тиждень локдауну. Що можна і не можна в "червоному" Києві

Автор: Ігор Литвиненко

У Києві йде другий тиждень жорсткого карантину. Він триватиме до тих пір, поки столиця не вийде з "червоної" зони.

Детальніше про те, які обмеження діють, а що дозволено в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Так, у Києві на період локдауна забороняється:

  • прийом відвідувачів закладами культури та розваг (театри, кінотеатри, музеї, концертні зали тощо);
  • прийом відвідувачів у торгових центрах (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);
  • проведення релігійних богослужінь на площі менше ніж 10 квадратних метрів на одну людину;
  • проведення всіх масових розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших заходів;
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях;
  • робота басейнів;
  • знаходження без масок на територіях загального користування (площі, вулиці, парки, сквери тощо);
  • не дистанційна робота форма роботи підприємств бюджетної сфери та приватних підприємств (крім підприємств критичної інфраструктури)

Водночас дозволяється:

  • робота перукарень та салонів краси по попередньому запису;
  • робота фітнес-центрів, спортзалів, крім проведення групових занять;
  • робота закладів громадського харчування на винос;
  • робота АЗС без зон живлення;
  • дистанційне навчання школярів, крім учнів 1-4 класів;
  • робота дитячих садків;
  • торгівля непродовольчими товарами на винос або з допомогою адресної доставки;
  • робота громадського транспорту з заповненістю не більше 50% від усіх і сидячих і стоячих місць.

Рішення про вихід з "червоної" зони приймається в разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.

Нагадаємо, станом на 29 березня Київ перевищує два показники по COVID-19 - рівень госпіталізацій і заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів.

Раніше РБК-Україна писало, що патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом громадян.

Відзначимо, в Києві жорсткий карантин почав діяти з 20 березня.

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