Другий тиждень локдауну. Що можна і не можна в "червоному" Києві

У Києві йде другий тиждень жорсткого карантину . Він триватиме до тих пір, поки столиця не вийде з "червоної" зони.

Детальніше про те, які обмеження діють, а що дозволено в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

Рішення про вихід з "червоної" зони приймається в разі досягнення регіоном всіх показників з коронавірусу протягом не менше п'яти днів поспіль.

Так, у Києві на період локдауна забороняється :

Нагадаємо, станом на 29 березня Київ перевищує два показники по COVID-19 - рівень госпіталізацій і заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусів.

Раніше РБК-Україна писало, що патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом громадян.

Відзначимо, в Києві жорсткий карантин почав діяти з 20 березня.