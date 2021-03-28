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Патрульная полиция Киева из-за карантина ограничила прием людей

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 марта 2021 12:51
Патрульная полиция Киева из-за карантина ограничила прием людей Фото: патрульная полиция (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Патрульная полиция из-за карантина в Киеве ограничивает прием людей. Теперь приемными днями будут только понедельник и четверг.

Об этом говорится в сообщении столичной патрульной полиции в Facebook.

Сообщается, что для предотвращения распространения коронавируса управление патрульной полиции Киева ограничивает прием граждан

"Административная практика будет принимать граждан два дня - в понедельник и четверг. Время работы с 9:00 до 13:00. Обратите внимание, что это касается только неотложных вопросов. Таких, как возвращение водительского удостоверения (при условии, что срок действия временного разрешения истекает) и эвакуация автомобиля", - говорится в сообщении.

По всем вопросам просят обращаться в управление письменно по адресу: 03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9, или по электронной почте kyiv@patrol.police.gov.ua. При этом обращения нужно оформлять в соответствии с требованиями, прописанными в законе "Об обращениях граждан".

Напомним, ранее сообщалось, что локдаун в Киеве может закончиться раньше срока, если в столице улучшится эпидемическая ситуация.

Кроме того, стало известно, при каких условиях возможно дальнейшее ужесточение карантинных мер на общественном транспорте.

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