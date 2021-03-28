Патрульная полиция Киева из-за карантина ограничила прием людей

Патрульная полиция из-за карантина в Киеве ограничивает прием людей. Теперь приемными днями будут только понедельник и четверг.

Сообщается, что для предотвращения распространения коронавируса управление патрульной полиции Киева ограничивает прием граждан

"Административная практика будет принимать граждан два дня - в понедельник и четверг. Время работы с 9:00 до 13:00. Обратите внимание, что это касается только неотложных вопросов. Таких, как возвращение водительского удостоверения (при условии, что срок действия временного разрешения истекает) и эвакуация автомобиля", - говорится в сообщении.

По всем вопросам просят обращаться в управление письменно по адресу: 03151 г. Киев, ул. Народного Ополчения, 9, или по электронной почте kyiv@patrol.police.gov.ua. При этом обращения нужно оформлять в соответствии с требованиями, прописанными в законе "Об обращениях граждан".