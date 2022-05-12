Вторая фаза войны и контрнаступление под Харьковом: новости за 11 мая

Война в Украине перешла во вторую фазу, контрнаступление под Харьковом продвинулось, оккупационные власти Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав России. Подробнее о том, что произошло в среду, 11 мая - в материале РБК-Украина.

Фаза №2. Мариуполь и "Азовсталь", Харьков и Донбасс: что известно о ходе войны и потерях противника

Война в Украине перешла во вторую фазу. Сейчас украинские защитники продолжают сдерживать широкомасштабное наступление России, но впереди еще длительный период борьбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официальных представителей Сил обороны Украины.

"Война переходит в новую фазу, враг не смог одолеть Украину ни за три дня, ни за два месяца, ни к 9 мая, как планировал. Наши защитники и защитницы героически держат оборону. Третий месяц продолжается полномасштабное вторжение и за этот период можно сделать определенные выводы, подвести определенные итоги. Война фактически перешла во вторую фазу и этим водоразделом фактически является оборона Киева", - сообщила Маляр.

Контрнаступление под Харьковом продвинулось. ВСУ находятся в 10 км от границы с Россией, - ISW

Контрнаступление к северу от Харькова продолжает успешно оттеснять российские войска к границе. Вооруженные силы Украины уже приблизились к украинско-российской границе в пределах 10 км. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW говорится, что российские силы из района Изюма передислоцируются на север, чтобы попытаться ослабить давление контрнаступления и воспрепятствовать дальнейшему продвижению на север к границе с РФ.

Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину. Будут просить включить в состав России.

Оккупационные власти Херсонской области планируют обратиться к главе Кремля Владимиру Путину. Будут просить присоединить регион к составу России.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР ("Херсонской народной республики" - ред.) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения "руководства" Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в составе полноценного региона Российской Федерации", - заявил зампред оккупационной областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Более 120 машин, земли и здания: суд арестовал имущество родственников Медведчука и Козака

Лычаковский районный суд Львова арестовал более 120 автомобилей, земельные участки и здания, принадлежащие предприятиям родственников народных депутатов от бывшей ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая сумма капитала составила более 80 млн гривен.

Напомним, ранее сотрудники ГБР во Львове провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий их родственников.

Украину накроет "грозовым штормом": синоптики объявили I уровень опасности

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Что будет с синоптической ситуацией в стране - читайте в материале Styler.