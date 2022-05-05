Суд арестовал корпоративные права и счета предприятий родственников Медведчука и Козака
Суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. На них находилось более 40 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета субъектов хозяйствования, принадлежащих родственникам народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, правоохранители продолжают работу по выявлению незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников.
Так, в среду работники ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия происходили по шести адресам, одна из них - в Киевской области, остальные - на территории Львовской.
По данным следствия, родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области.
В частности, правоохранители во время следственных действий изъяли ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности.
В дальнейшем ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.
Напомним, 27 апреля ГБР уже проводило обыски у родственников нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Во время которых были изъяты валюта, рубли и банковские карты.
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