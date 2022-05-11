Фаза №2. Мариуполь и "Азовсталь", Харьков и Донбасс: что известно о ходе войны и потерях противника

Война в Украине перешла во вторую фазу. Сейчас украинские защитники продолжают сдерживать широкомасштабное наступление России, но впереди еще длительный период борьбы - до полного освобождения территории Украины от войск оккупанта.

Война перешла во вторую фазу, впереди тяжелые недели

Заместитель министра обороны Анна Маляр

"Война переходит в новую фазу, враг не смог одолеть Украину ни за три дня, ни за два месяца, ни к 9 мая, как планировал. Наши защитники и защитницы героически держат оборону. Третий месяц продолжается полномасштабное вторжение и за этот период можно сделать определенные выводы, подвести определенные итоги. Война фактически перешла во вторую фазу и этим водоразделом фактически является оборона Киева", - сообщила Маляр.

Маляр добавила, что РФ планировала за три дня или неделю, максимум две, захватить Киев и таким образом взять под полный контроль Украину. В первой фазе враг использовал свои элитные подразделения, это концентрация около 24 батальйонно-тактических групп (подразделения российских сил специальных операций, десантные войска и морская пехота).

"В этой первой фазе ВСУ нанесли абсолютный удар врагу и первая фаза закончилась победой ВСУ, потому что врагу не удалось реализовать его ключевые цели", - подчеркнула она.

Маляр добавила, что после обороны Киева и области война фактически переходит во вторую фазу, потому что враг вынужден формировать перед собой другие цели и использовать другие тактику и стратегию войны с Украиной.

"Россия уже фактически получила это стратегическое поражение, о котором мы говорили ведь не смогла достичь никаких целей, в то же время впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах", - сообщила Маляр.

Маляр добавила, что за более чем 70 дней войны произошли тектонические изменения, Россия может себе позволить вести долгую интенсивную войну, но позиция Запада, которая есть сейчас, это второй фронт, который открыт против России.

"В новую фазу войны мы входим на фоне изменений глобального отношения по отпору России. Россия фактически сейчас загоняет себя в ситуацию, когда не сможет одержать победу в войне. Нужно понимать, что пока западное оружие поступит, в том количестве, которое нужно, чтобы уравновесить наши потенциалы, обеспечить наше преимущество, пройдет определенное время. Поэтому нас с вами ожидают несколько очень сложных недель, возможно месяцев",- сообщила она.

ВСУ сдерживаю наступление, с защитниками Мариуполя на "Азовстали" связь есть

заместитель начальника оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов

Громов отметил, что ВСУ остановили и сдерживают широкомасштабное наступление Вооруженных сил РФ, которые преобладали на отдельных направлениях в 10 раз не только в личном составе над нашими подразделениями, но и в вооружении и технике.

"В настоящее время самые интенсивные боевые действия происходят на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачной попытки окружить город перешел к обороне. Потерпев неудачу на Изюмском направлении враг перешел к обороне и сейчас ведет сдерживающие действия, а также перебрасывает свои силы на Луганское направление", - рассказал он, добавив, что к обороне противник перешел и на Херсонском и Мелитопольском направлениях.

Громов также рассказал, что сейчас продолжается блокирование наших действий на территории "Азовстали" в Мариуполе, связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают позиции, поддерживается. Вместе с тем, на сегодня проведение операции по деблокированию потребует усилия значительного количества войск, поскольку подразделения ВСУ находятся на удалении от 150 до 200 км от Мариуполя.

Он также добавил, что противник создал разветвленную систему инженерных заграждений и оборонительных рубежей, что приведет к значительным потерям со стороны наших подразделений. Громов в очередной раз отметил и то, что планирование и проведение каких-либо операций не является темой публичных обсуждений.

"ВСУ неоднократно осуществляли доставку в Мариуполь боеприпасов, средств связи, медикаментов. Такие поставки были возможны до тех пор, пока не была распространена информация об оказании помощи. Вследствие этого противником были приняты меры по усилению систем ПВО, что усложнило проведение нами таких действий, привело к потерям личного состава и вертолетов, которые осуществляли эвакуацию раненых",- рассказал он.

Сейчас противник, по словам Громова, используя тактику так называемого ползучего наступления на востоке Украины, пытается окружить и разгромить группировки объединенных сил.

"Потери противника уже составляют около 20% личного состава и 60% основных видов вооружения и военной техники. Но даже достижение цели РФ - оккупации Донецкой и Луганской областей в их административных границах наиболее вероятно не удовлетворит амбиции противника, а лишь создаст условия для расширения агрессии", - резюмировал он.

Ситуация на границе и ограничение

директор департамента охраны госграницы ГНСУ Леонид Баран

"Враг не оставляет попыток продвигаться вглубь территории Украины по многим направлениям, не прекращаются удары по позициям наших подразделений. Наиболее напряженная ситуация в Донецкой и Луганской областях. В составе сил обороны Мариуполя на "Азовстали" врагу противостоят пограничники Донецкого пограничного отряда и морские пограничники Мариупольской морской охраны", - рассказал он.

Баран добавил, что на границе с Беларусью существенных изменений обстановки не отмечается, однако напряженной остается ситуация на границе с Молдовой, прежде всего на Приднестровском сегменте, не исключается, что этот сегмент, как и территорию Беларуси, враг может использовать как направление для дальнейшей эскалации.

"Все без исключения пункты пропуска на Приднестровском сегменте границы с Молдовой, границы с Беларусью и Россией по решению правительства закрыты. В то же время есть факты, когда граждане Украины возвращаются в страну, особенно на Волынском направлении, и в соответствии с конституционными нормами, мы осуществляем прием и оформление", - добавил Баран.

В пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей в рамках возобновления контроля за границей пограничники вышли на участки ответственности.

"В общем восстановлен контроль на участке границы протяженностью почти 1200 км, две трети из которых это граница с Россией. Однако опасность остается, поэтому классической охраны, которая была до агрессии, конечно, не происходит, продолжаются мероприятия по детальной проверке местности, обустраиваются опорные пункты, наблюдательные и опорные посты", - сообщил представитель Госпогранслужбы.

Он также добавил, что в последние дни растет количество обстрелов территории Украины, мест несения службы пограничников не только из артиллерии, но и из авиации.

"Вводятся дополнительные режимные ограничения, в настоящее время они введены в Сумской, Черниговской и Киевской областях - до окончания военного положения запрещено передвижение гражданских в полосе местности, непосредственно прилегающей к госгранице", - резюмировал он.

Потери Нацгвардии

начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии Алексей Надточий

"К сожалению, во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют санитарными - 1697 военных, безвозвратными - 501 военный", - сообщил он.