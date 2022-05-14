ru ua
Сб, 14 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторая "Чернобаевка". Появилось видео уничтожения российской переправы в Белогоровке

Новина українською →
Белогоровка, Суббота 14 мая 2022 16:22
Вторая "Чернобаевка". Появилось видео уничтожения российской переправы в Белогоровке Фото: Появилось видео уничтожения российской переправы в Белогоровке (скриншот видео)
Автор: Валерия Полищук

В Белогоровке Луганской области Вооруженные силы Украины помешали россиянам форсировать Северский Донец. В сети появилось видео, на котором видно, что ВСУ разрушили понтонные переправы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в Facebook.

Судя по кадрам, опубликованного видео, российские военные оказались в реке. Они пытаются выбраться на берег, однако украинские войска не дают им этого сделать, обстреливая оккупантов.

Напомним, оккупанты установили понтон через реку Северский Донец.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал Северский Донец второй Чернобаевкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Война России против Украины
NEWS
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
Руководил зверствами в Сирии. Стало известно имя генерала, который приказывал обстреливать Харьков
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС