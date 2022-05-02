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Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец, - Генштаб

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Понедельник 02 мая 2022 19:40
Оккупанты установили понтон через реку Северский Донец, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 68-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Также оккупанты с целью совершенствования транспортной инфраструктуры осуществил наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории РФ.

Также для усиления группировки оккупанты осуществляют перемещение в определенные районы подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Ранее мы сообщали, что оккупанты на захваченных территориях создают гуманитарный кризис.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 68-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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