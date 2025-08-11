"Втекти від Instagram, щоб перемогти": як Талібов став чемпіоном

"Відчуття перемоги прийшло не одразу"

За словами Талібова, перші емоції після фіналу були стриманими. Лише пізніше він зміг зрозуміти, що здобув одну з найважливіших перемог у своїй кар’єрі.

"Мені хотілося сісти та усвідомити що ми зробили, і скільки цьому передувало. Я виграв усі поєдинки, і навіть близьких боїв не було. Я відчував щастя не лише від результату, а й від того, що на татамі був таким, яким хочу себе бачити", - розповів Талібов.

Він підкреслює, що до цього не мав особистого "золота" на чемпіонатах Європи чи світу, тому ця перемога стала особливою.

Символічна перемога

Для Різвана цей фінал був більше, ніж просто боєм за золото. Це була зустріч із суперником, який двічі зупиняв його на шляху до титулу.

"Чотири роки тому на минулих Всесвітніх іграх я програв йому у півфіналі. Цього року на чемпіонаті Європи теж зупинився на півфіналі через нього. І ось тепер ми зустрілися у фіналі, і цього разу я переміг. Це було символічно", - зазначив спортсмен.

Як вдалося зламати хід бою

Фінальний поєдинок почався у високому темпі. За словами українця, Квешич діяв так, як і очікувалося: намагався тиснути з перших секунд, щоб здобути перевагу, але швидко витрачав сили.

Талібов зізнається, що ключем було не піддатися емоціям, витримати стартовий натиск і дочекатися моменту для контратаки.

"Я розумів, що він піде вперед з перших секунд, бо витривалості йому не вистачить зі мною на весь поєдинок. Тому, я подумав, нехай він втомиться, його вистачить максимум на секунд 20-30. Так і сталося....Далі він не міг працювати так активно", - зазначив каратист.

Ментальний фокус і "детокс" від соцмереж

Окремо Різван підкреслює, що особливу увагу приділив психологічній підготовці. Він свідомо прибрав із життя все, дещо, що могло відволікати його.

"Я склав свій пазл психологічної готовності. Можливо, не всі зрозуміють, але кожен спортсмен повинен знайти свій підхід.....Я взяв таке зобов'язання, що чотири місяці я не заходжу в Instagram", - розповідає чемпіон.

Він додає, що навіть у побуті думав про спорт, і це допомогло вийти на пік форми.

"Не було хвилини, коли я не думав про карате. І навіть коли я чистив зуби, навіть коли я там дивився фільм, читав книжку. Абсолютно все у моєму житті зв'язувалось з карате", - каже Різван.

Попереду - нові вершини

Хоча золото Всесвітніх ігор є одним із найвищих досягнень у його кар’єрі, та й і в кар'єрі нинішніх каратистів, Талібов налаштований на нові звершення.

"Пригадав слова Усика, який у 38 сказав, що це тільки початок. А мені 27 років - це молодий вік. У мене попереду ще багато вершин", - розповів атлет.

Карате та Олімпіада

Різван також вважає, що карате має повернутися в олімпійську програму, адже рівень конкуренції на Всесвітніх іграх був неймовірно високим.

"Ті хто займається карате, чудово знають, який рівень був на цих Всесвітніх іграх. Особливо в категорії до 67 кг - вона, на мою думку, була навіть сильнішою, ніж на Олімпіаді-2020. Як мінімум - точно не слабшою," - запевняє атлет.

"Коли я прийшов у перший день змагань і подивився на бої, зрозумів, що цьому виду спорту місце тільки на Олімпіаді. І з усією повагою до інших дисциплін, рівень конкурентності в карате на цих Іграх був одним із найвищих. Можливо, ще в кількох видах спорту він був подібним, але точно не вищим", - зазначив Талібов

"У цілому карате показало, що заслуговує бути на найвищій спортивній арені. Думаю, це питання часу...", - додав чемпіон.