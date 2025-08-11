"Сбежать от Instagram, чтобы победить": как Талибов стал чемпионом

"Ощущение победы пришло не сразу"

По словам Талибова, первые эмоции после финала были сдержанными. Только позже он смог понять, что одержал одну из важнейших побед в своей карьере.

"Мне хотелось сесть и осознать что мы сделали, и сколько этому предшествовало. Я выиграл все поединки, и даже близких боев не было. Я чувствовал счастье не только от результата, но и от того, что на татами был таким, каким хочу себя видеть", - рассказал Талибов.

Он подчеркивает, что до этого не имел личного "золота" на чемпионатах Европы или мира, поэтому эта победа стала особенной.

Символическая победа

Для Ризвана этот финал был больше, чем просто боем за золото. Это была встреча с соперником, который дважды останавливал его на пути к титулу.

"Четыре года назад на прошлых Всемирных играх я проиграл ему в полуфинале. В этом году на чемпионате Европы тоже остановился на полуфинале из-за него. И вот теперь мы встретились в финале, и на этот раз я победил. Это было символично", - отметил спортсмен.

Как удалось сломать ход боя

Финальный поединок начался в высоком темпе. По словам украинца, Квешич действовал так, как и ожидалось: пытался давить с первых секунд, чтобы получить преимущество, но быстро тратил силы.

Талибов признается, что ключом было не поддаться эмоциям, выдержать стартовый натиск и дождаться момента для контратаки.

"Я понимал, что он пойдет вперед с первых секунд, потому что выносливости ему не хватит со мной на весь поединок. Поэтому, я подумал, пусть он устанет, его хватит максимум на секунд 20-30. Так и произошло....Далее он не мог работать так активно", - отметил каратист.

Ментальный фокус и "детокс" от соцсетей

Отдельно Ризван подчеркивает, что особое внимание уделил психологической подготовке. Он сознательно убрал из жизни все, кое-что, что могло отвлекать его.

"Я сложил свой пазл психологической готовности. Возможно, не все поймут, но каждый спортсмен должен найти свой подход.....Я взял такое обязательство, что четыре месяца я не захожу в Instagram", - рассказывает чемпион.

Он добавляет, что даже в быту думал о спорте, и это помогло выйти на пик формы.

"Не было минуты, когда я не думал о каратэ. И даже когда я чистил зубы, даже когда я там смотрел фильм, читал книгу. Абсолютно все в моей жизни связывалось с каратэ", - говорит Ризван.

Впереди - новые вершины

Хотя золото Всемирных игр является одним из самых высоких достижений в его карьере, да и в карьере нынешних каратистов, Талибов настроен на новые свершения.

"Вспомнил слова Усика, который в 38 сказал, что это только начало. А мне 27 лет - это молодой возраст. У меня впереди еще много вершин", - рассказал атлет.

Каратэ и Олимпиада

Ризван также считает, что каратэ должно вернуться в олимпийскую программу, ведь уровень конкуренции на Всемирных играх был невероятно высоким.

"Те, кто занимается каратэ, прекрасно знают, какой уровень был на этих Всемирных играх. Особенно в категории до 67 кг - она, по моему мнению, была даже сильнее, чем на Олимпиаде-2020. Как минимум - точно не слабее", - уверяет атлет.

"Когда я пришел в первый день соревнований и посмотрел на бои, понял, что этому виду спорта место только на Олимпиаде. И при всем уважении к другим дисциплинам, уровень конкурентности в каратэ на этих Играх был одним из самых высоких. Возможно, еще в нескольких видах спорта он был подобным, но точно не выше", - отметил Талибов

"В целом каратэ показало, что заслуживает быть на самой высокой спортивной арене. Думаю, это вопрос времени...", - добавил чемпион.