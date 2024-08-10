Втекти не вдалось. Прикордонники прорідили лави окупантів на Сіверському напрямку (відео)

Нагадаємо, що прикордонники бригади "Гарт" раніше сьогодні знищили ворожі укриття та техніку окупантів.

Мало того, бійці бригади Національної поліції "Лють" сьогодні знайшли всіх окупантів, які намагались від них заховатись.

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