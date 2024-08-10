"Пограли в хованки". Бійці бригади "Лють" відпрацювали по позиціях окупантів (відео)
Бійці бригади Національної поліції "Лють" знайшли всіх окупантів, які намагались від них заховатись. За допомогою ударних дронів військові дещо прорідили ряди противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Ювелірна робота операторів ударних дронів полку "Цунамі" бригади Національної поліції "Лють". Наші бійці знайдуть кожного окупанта, де б він не ховався - у будівлі, розвалинах чи лісі!", - наголосили в Нацполіції.
На відео видно, як після прицільних ударів росіяни, які не встигли вдало заховатись стали "трьохсотими".
За даними правоохоронців, російські військові ще можуть врятуватись. Для цього їм варто просто скласти зброю, або повернутись "на свої болота".
Втрати Росії в Україні
Нагадаємо, що за останню добу росіяни втратили на фронті більше тисячі солдатів та більш як 150 одиниць техніки.
Детальніше про втрати Російської Федерації, можна дізнатись в сьогоднішньому звіті від Генштабу.
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