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Убежать не удалось. Пограничники проредили ряды оккупантов на Северском направлении (видео)

Фото: пограничники проредили ряды оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники ежедневно отбивают вражеские штурмы. В этом случае военные проредили ряды оккупантов на Северском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

В ГНСУ объяснили, что сбросами с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампір" "погоняли" оккупантов пограничники бригады "Помста".

Благодаря удачной операции пограничников на Северском направлении удалось ликвидировать двух вражеских пехотинцев, еще четверо получили тяжелые ранения.

 

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