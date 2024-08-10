Убежать не удалось. Пограничники проредили ряды оккупантов на Северском направлении (видео)

Напомним, что пограничники бригады "Гарт" ранее сегодня уничтожили вражеские укрытия и технику оккупантов.

Более того, бойцы бригады Национальной полиции "Лють" сегодня нашли всех оккупантов, которые пытались от них спрятаться.

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