Убежать не удалось. Пограничники проредили ряды оккупантов на Северском направлении (видео)

Пограничники ежедневно отбивают вражеские штурмы. В этом случае военные проредили ряды оккупантов на Северском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.
В ГНСУ объяснили, что сбросами с Мавиков и тяжелого бомбера "Вампір" "погоняли" оккупантов пограничники бригады "Помста".
Благодаря удачной операции пограничников на Северском направлении удалось ликвидировать двух вражеских пехотинцев, еще четверо получили тяжелые ранения.
Напомним, что пограничники бригады "Гарт" ранее сегодня уничтожили вражеские укрытия и технику оккупантов.
Более того, бойцы бригады Национальной полиции "Лють" сегодня нашли всех оккупантов, которые пытались от них спрятаться.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.