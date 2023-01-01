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Втекли зі зброєю. У Ростові другий день шукають "вагнерівців" з-під Луганська

Фото: у Ростові другий день шукають "вагнерівців" з-під Луганська (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У кафе та ресторанах російського Ростова-на-Дону розвішують орієнтування на шістьох ув'язнених, які втекли з території навчального центру ПВК "Вагнера" на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсантъ.

З орієнтування випливає, що засуджені втекли із навчального центру ПВК у Краснодарському районі Луганської області. Серед них троє громадян Узбекистану і по одному — Росії, Білорусії та Киргизії. Про втечу шістьох озброєних ув'язнених, завербованих ПВК "Вагнера", стало відомо 31 грудня.

Нагадаємо, що шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК "Вагнера", втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що США посилює санкції проти ПВК "Вагнера". Серед ”вагнерівців”, що воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта – ув'язнені.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" почала вербувати українських в'язнів на окупованих територіях.

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ПВК ВагнераРостов-на-Дону