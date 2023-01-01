Сбежали с оружием. В Ростове второй день ищут "вагнеровцев" из-под Луганска

В кафе и ресторанах российского Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на шестерых заключенных, которые сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнера" на временно оккупированной части Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.