Сбежали с оружием. В Ростове второй день ищут "вагнеровцев" из-под Луганска

В кафе и ресторанах российского Ростова-на-Дону развешивают ориентировки на шестерых заключенных, которые сбежали с территории учебного центра ЧВК "Вагнера" на временно оккупированной части Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.
Из ориентировки следует, что осужденные сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области. В их числе трое граждан Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. О побеге шестерых вооруженных заключенных, завербованных ЧВК "Вагнера", стало известно 31 декабря.
Напомним, что шестеро заключенных, которые вступили в ЧВК "Вагнера", сбежали с территории учебного центра временно оккупированной части Луганской области.
Недавно РБК-Украина сообщало, что США ужесточает санкции против ЧВК "Вагнера". Среди ”вагнеровцев”, воюющих в Украине, всего 20% контрактников. Остальные - заключенные.
Напомним, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать украинских заключенных на оккупированных территориях.
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