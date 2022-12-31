Втекли з-під Луганська. У Ростовській області РФ шукають озброєних "вагнерівців"

Шестеро ув'язнених, які вступили до ПВК "Вагнера", втекли з території навчального центру тимчасово окупованої частини Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Коммерсант .

За даними російських ЗМІ, навчальний центр розташований у Краснодонському районі Луганської області. Ув'язнені втекли у період з 21 по 22 грудня. Серед них три громадяни Узбекистану і по одному — Росії, Білорусії та Киргизії. Їхні імена та інші подробиці не наводяться.

Повідомляється, що вони озброєні. Орієнтування з їхньої розшук надійшла Ростовську область РФ, де можуть перебувати.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що США посилює санкції проти ПВК "Вагнер". Серед ”вагнерівців”, що воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта – ув'язнені.

Нагадаємо, що ПВК "Вагнер" почала вербувати українських в'язнів на окупованих територіях.

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