США посилює санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо
Міністерство торгівлі США вводить нові заходи проти приватної воєнної компанії "Вагнера" з метою обмеження останньої для доступу техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відомо, що документ набирає чинності з 21 грудня 2022 року. У ньому зазначається, що відомство внесло зміни до "існуючих чорних списків", куди ПВК "Вагнер" було додано у 2017 році.
У зв'язку з цим "вагнерівці" зіткнуться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, створених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.
"Група Вагнера є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно скоює злочини та порушує права людини по всій Україні", - заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.
За його словами, нові санкції мають на меті надіслати "чітке повідомлення недержавним суб’єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії Путіна, що Міністерство торгівлі без вагань діятиме проти них".
Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" почала вербувати українських в’язнів на окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.