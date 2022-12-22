США посилює санкції проти ПВК "Вагнера": що відомо

Міністерство торгівлі США вводить нові заходи проти приватної воєнної компанії "Вагнера" з метою обмеження останньої для доступу техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відомо, що документ набирає чинності з 21 грудня 2022 року. У ньому зазначається, що відомство внесло зміни до "існуючих чорних списків", куди ПВК "Вагнер" було додано у 2017 році.

У зв'язку з цим "вагнерівці" зіткнуться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, створених у будь-якій точці світу за допомогою американського обладнання.

"Група Вагнера є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно скоює злочини та порушує права людини по всій Україні", - заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.