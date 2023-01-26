Втекли з позицій. Окупанти скаржаться на відмови солдатів виконувати накази (перехват)

"Ось вони звідти з*бались, не хочуть виконувати бойове завдання", - скаржиться старший військовий на витівку новоприбулих окупантів.

Військовий РФ доповідає командуванню про невиконання підлеглими бойової задачі та озвучує своє бачення покарання для них:

"Як я думаю? Створити їх бойове завдання на ранок, й записати на відео... вони відмовляються виконувати - забрати зброю й відправити їх до вас туди... і під трибунал", - говорить окупант.

Його колега з ним погодився, зазначаючи, що невдовзі ще прийдуть нові військові.