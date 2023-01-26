Сбежали с позиций. Оккупанты жалуются на отказ солдат выполнять приказы (перехват)

"Вот они оттуда с*бались, не хотят выполнять боевое задание", - жалуется старший военный на выходку вновь прибывших оккупантов.

Военный РФ докладывает командованию о невыполнении подчиненными боевой задачи и озвучивает свое видение наказания для них:

"Как я думаю? Создать их боевую задачу на утро и записать на видео... они отказываются выполнять - забрать оружие и отправить их к вам туда... и под трибунал", - говорит оккупант.

Его коллега с ним согласился, отмечая, что вскоре придут новые военные.