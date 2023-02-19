UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втекли 200 "вагнерівців". Окупант поскаржився про масове дезертирство з фронту (перехоплення)

Фото: окупант поскаржився про масове дезертирство з фронту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія зазнає значних втрат серед своїх військових. Частина з них самовільно залишає лінію фронту, а решту потрапляє під обстріли Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

За його словами, близько 200 чоловік втекли у напрямку Вугледару, всі вони були найманцми ПВК "Вагнера". При цьому частина з них - це колишні звсуджені, які пішли на фронт через обіцянки про амністію.

Росіянин розповів, що втікачі розділились у групи по 50 осіб і "відсиджуються" у лісах, тому що не хочуть воювати.

Окрім цього він заявив, що у Донецьку було ліквідовано 80 російських солдат, яких зібрали послухати виступ диктатора Путіна.

"Їх зібрали щоб президента послухали. У клубі зібрали. Зробили їм там телевізор. От їх і по скупченню, по телефонам вирахували", - сказав він.

Нагадаємо, що більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.

Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВагнерівці