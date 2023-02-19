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Сбежали 200 "вагнеровцев". Оккупант пожаловался о массовом дезертирстве с фронта (перехват)

Фото: оккупант пожаловался о массовом дезертирстве с фронта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия несет значительные потери среди своих военных. Часть из них самовольно покидает линию фронта, а остальные попадают под обстрелы Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

По его словам, около 200 человек скрылись в направлении Угледара, все они были наемниками ППК "Вагнера". При этом часть из них - это бывшие осужденные, ушедшие на фронт из-за обещаний об амнистии.

Россиянин рассказал, что беглецы разделились в группы по 50 человек и "отсиживаются" в лесах, потому что не хотят воевать.

Кроме этого, он заявил, что в Донецке было ликвидировано 80 российских солдат, которых собрали послушать выступление диктатора Путина.

"Их собрали, чтобы президента послушали. В клубе собрали. Сделали им там телевизор. Вот их и по скоплению, по телефонам высчитали", - сказал он.

Напомним, что большинство российских военных хотят покинуть армию, однако боятся это сделать из-за мобилизации, которая продолжается на территории государства-агрессора.

Россиянин пожаловался своему другу на то,что их позиции по танкам обстреливают другие оккупанты.

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