Сбежали 200 "вагнеровцев". Оккупант пожаловался о массовом дезертирстве с фронта (перехват)

По его словам, около 200 человек скрылись в направлении Угледара, все они были наемниками ППК "Вагнера". При этом часть из них - это бывшие осужденные, ушедшие на фронт из-за обещаний об амнистии.

Россиянин рассказал, что беглецы разделились в группы по 50 человек и "отсиживаются" в лесах, потому что не хотят воевать.

Кроме этого, он заявил, что в Донецке было ликвидировано 80 российских солдат, которых собрали послушать выступление диктатора Путина.

"Их собрали, чтобы президента послушали. В клубе собрали. Сделали им там телевизор. Вот их и по скоплению, по телефонам высчитали", - сказал он.