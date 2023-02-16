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Розвідка перехопила чергову розмову окупанта: скаржиться на обстріли зі своїх танків

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Росія, Четвер 16 лютого 2023 18:38
Розвідка перехопила чергову розмову окупанта: скаржиться на обстріли зі своїх танків Фото: розвідка перехопила чергову розмову окупанта (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами росіянина, командування зовсім не турбується про забезпечення та постачання зброї. Окрім цього по їх позиціях ведуть обстріл з танків інші росіяни, бо плутають координати. Він впевнений, що швидше помре від їх обстрілу ніж від українських військових.

Він також розповів, що почав багато вживати алкоголю під час служби й тому може періодично не виходити на зав'язок. Також він сказав де зберігає гроші, якщо раптом не помре на війні.

Як повідомлялося раніше, загарбники, ймовірно, готуються до чергової ескалації у війні проти України в лютому.

Окрім того, українська розвідка повідомляла, що РФ готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить.

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