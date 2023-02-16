Розвідка перехопила чергову розмову окупанта: скаржиться на обстріли зі своїх танків
Росіянин поскаржився своєму другу на те, що їх позиції з танків обстрілюють інші окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
За словами росіянина, командування зовсім не турбується про забезпечення та постачання зброї. Окрім цього по їх позиціях ведуть обстріл з танків інші росіяни, бо плутають координати. Він впевнений, що швидше помре від їх обстрілу ніж від українських військових.
Він також розповів, що почав багато вживати алкоголю під час служби й тому може періодично не виходити на зав'язок. Також він сказав де зберігає гроші, якщо раптом не помре на війні.
Як повідомлялося раніше, загарбники, ймовірно, готуються до чергової ескалації у війні проти України в лютому.
Окрім того, українська розвідка повідомляла, що РФ готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.