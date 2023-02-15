Окупант поскаржився товаришу, що з армії хочуть втікти 80% росіян (перехоплення)

Більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення , яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами росіянина, більшість його товаришів хочуть покинути армію і повернутись додому. Однак бояться це зробити, бо в Росії триває мобілізація і їх знову можуть повернути на фронт.

Він зауважив, що дуже багато цивільних росіян не мають бажання потрапляти в армію. Також він розповів, що ті, хто служить за контрактом отримують маленьку зарплатню і що працюючи таксистом можна заробляти більше.

Окупант розповів, що як тільки у РФ скасують мобілізацію, з армії захочуть піти близько 80% солдатів, бо їм набридло.