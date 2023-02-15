ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупант поскаржився товаришу, що з армії хочуть втікти 80% росіян (перехоплення)

Новость на русском →
Росія, Середа 15 лютого 2023 18:42
Окупант поскаржився товаришу, що з армії хочуть втікти 80% росіян (перехоплення) Фото: окупант поскаржився товаришу, що з армії хочуть втікти 80% росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Більшість російських військових хочуть покинути армію, однак бояться це зробити через мобілізацію, яка триває на території держави-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами росіянина, більшість його товаришів хочуть покинути армію і повернутись додому. Однак бояться це зробити, бо в Росії триває мобілізація і їх знову можуть повернути на фронт.

Він зауважив, що дуже багато цивільних росіян не мають бажання потрапляти в армію. Також він розповів, що ті, хто служить за контрактом отримують маленьку зарплатню і що працюючи таксистом можна заробляти більше.

Окупант розповів, що як тільки у РФ скасують мобілізацію, з армії захочуть піти близько 80% солдатів, бо їм набридло.

Як повідомлялося раніше, загарбники, ймовірно, готуються до чергової ескалації у війні проти України в лютому.

Окрім того, українська розвідка повідомляла, що РФ готується розпочати нову хвилю мобілізації, але це ще більше її виснажить.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація окупанти Главное управление разведки
NEWS
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
Половину "покладемо" одразу. Що кажуть експерти про можливий "повітряний наступ" Росії
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян