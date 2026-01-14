Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати
Нерухомість під Києвом продовжує дорожчати, і розрив між найдорожчими та найдоступнішими містечками лише зростає. Найвищі ціни традиційно фіксують у Софіївській Борщагівці - вона "обігнала" за вартістю житла два райони столиці.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Де найдорожча нерухомість під Києвом
Найдорожчим житлом на околицях Києва залишається Софіївська Борщагівка. Її перевагою є продумана інфраструктура та гарна транспортна розв'язка.
Середні ціни на житло на вторинному ринку:
- однокімнатні квартири - 56 800 доларів;
- двокімнатні - 83 900 доларів;
- трикімнатні - 96 700 доларів.
Трішки доступнішою є Петропавлівська Борщагівка. В середньому тут житло продають за:
- однокімнатні квартири - 53 300 доларів;
- двокімнатні - 78 200 доларів;
- трикімнатні - недостатніх даних.
У трійку міст-супутників Києва із найдорожчою нерухомістю входить Вишневе. Середні ціни на житло:
- однокімнатні квартири - 49 тисяч доларів;
- двокімнатні - 70 400 доларів;
- трикімнатні - 81 800 доларів.
Практично аналогічні ціни у Броварах:
- однокімнатні квартири - 48 500 доларів;
- двокімнатні - 70 100 доларів;
- трикімнатні - 86 500 доларів.
Додамо, що ціни на житло у цих містечках навіть вищі, ніж у деяких районах Києва, зокрема Деснянському та Святошинському.
Де найдешевше житло на околицях столиці
Найдешевшим на околицях Києва залишається житло у Гостомелі, де ціни більш як вдвічі нижчі за середні у столиці. Зараз у цьому містечку нерухомість коштує:
- однокімнатні квартири - 25 тисяч доларів;
- двокімнатні - 43 500 доларів;
- трикімнатні - 70 400 доларів.
Також трійку лідерів із найнижчими цінами на нерухомість під Києвом входять Буча та Ірпінь. У Бучі можна купити:
- однокімнатні квартири - 34 тисячі доларів;
- двокімнатні - 51 тисячу доларів;
- трикімнатні - 75 тисяч доларів.
Середні ціни в Ірпені:
- однокімнатні квартири - 42 тисячі доларів;
- двокімнатні - 61 600 доларів;
- трикімнатні - 70 тисяч доларів.
