Життя » Суспільство

Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати

Середа 14 січня 2026 08:00
Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати Скільки коштують квартири під Києвом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Нерухомість під Києвом продовжує дорожчати, і розрив між найдорожчими та найдоступнішими містечками лише зростає. Найвищі ціни традиційно фіксують у Софіївській Борщагівці - вона "обігнала" за вартістю житла два райони столиці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Де найдорожча нерухомість під Києвом

Найдорожчим житлом на околицях Києва залишається Софіївська Борщагівка. Її перевагою є продумана інфраструктура та гарна транспортна розв'язка.

Середні ціни на житло на вторинному ринку:

  • однокімнатні квартири - 56 800 доларів;
  • двокімнатні - 83 900 доларів;
  • трикімнатні - 96 700 доларів.

Трішки доступнішою є Петропавлівська Борщагівка. В середньому тут житло продають за:

  • однокімнатні квартири - 53 300 доларів;
  • двокімнатні - 78 200 доларів;
  • трикімнатні - недостатніх даних.

У трійку міст-супутників Києва із найдорожчою нерухомістю входить Вишневе. Середні ціни на житло:

  • однокімнатні квартири - 49 тисяч доларів;
  • двокімнатні - 70 400 доларів;
  • трикімнатні - 81 800 доларів.

Практично аналогічні ціни у Броварах:

  • однокімнатні квартири - 48 500 доларів;
  • двокімнатні - 70 100 доларів;
  • трикімнатні - 86 500 доларів.

Додамо, що ціни на житло у цих містечках навіть вищі, ніж у деяких районах Києва, зокрема Деснянському та Святошинському.

Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купуватиЦіни на однокімнатні квартири у Києві та околицях (скриншот)

Де найдешевше житло на околицях столиці

Найдешевшим на околицях Києва залишається житло у Гостомелі, де ціни більш як вдвічі нижчі за середні у столиці. Зараз у цьому містечку нерухомість коштує:

  • однокімнатні квартири - 25 тисяч доларів;
  • двокімнатні - 43 500 доларів;
  • трикімнатні - 70 400 доларів.

Також трійку лідерів із найнижчими цінами на нерухомість під Києвом входять Буча та Ірпінь. У Бучі можна купити:

  • однокімнатні квартири - 34 тисячі доларів;
  • двокімнатні - 51 тисячу доларів;
  • трикімнатні - 75 тисяч доларів.

Середні ціни в Ірпені:

  • однокімнатні квартири - 42 тисячі доларів;
  • двокімнатні - 61 600 доларів;
  • трикімнатні - 70 тисяч доларів.

Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати

Середні ціни на житло у Києві на вторинному ринку (скриншот)

Читайте також про те, що за рік у Києві зросли ціни на всі види нерухомості. Найбільше здорожчали трикімнатні квартири на вторинному ринку - на 14% у валюті.

Раніше ми писали про те, що Київ разом з Ужгородом та Львовом входить у трійку міст із найдорожчою орендою житла, навіть попри те, що протягом 2025 року вартість нерухомості у столиці залишилась стабільною.

