Житло у передмісті Києва: скільки зараз коштують квартири і де найвигідніше купувати

Нерухомість під Києвом продовжує дорожчати, і розрив між найдорожчими та найдоступнішими містечками лише зростає. Найвищі ціни традиційно фіксують у Софіївській Борщагівці - вона "обігнала" за вартістю житла два райони столиці.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Де найдорожча нерухомість під Києвом

Найдорожчим житлом на околицях Києва залишається Софіївська Борщагівка. Її перевагою є продумана інфраструктура та гарна транспортна розв'язка.

Середні ціни на житло на вторинному ринку:

однокімнатні квартири - 56 800 доларів;

двокімнатні - 83 900 доларів;

трикімнатні - 96 700 доларів.

Трішки доступнішою є Петропавлівська Борщагівка. В середньому тут житло продають за:

однокімнатні квартири - 53 300 доларів;

двокімнатні - 78 200 доларів;

трикімнатні - недостатніх даних.

У трійку міст-супутників Києва із найдорожчою нерухомістю входить Вишневе. Середні ціни на житло:

однокімнатні квартири - 49 тисяч доларів;

двокімнатні - 70 400 доларів;

трикімнатні - 81 800 доларів.

Практично аналогічні ціни у Броварах:

однокімнатні квартири - 48 500 доларів;

двокімнатні - 70 100 доларів;

трикімнатні - 86 500 доларів.

Додамо, що ціни на житло у цих містечках навіть вищі, ніж у деяких районах Києва, зокрема Деснянському та Святошинському.

Ціни на однокімнатні квартири у Києві та околицях (скриншот)

Де найдешевше житло на околицях столиці

Найдешевшим на околицях Києва залишається житло у Гостомелі, де ціни більш як вдвічі нижчі за середні у столиці. Зараз у цьому містечку нерухомість коштує:

однокімнатні квартири - 25 тисяч доларів;

двокімнатні - 43 500 доларів;

трикімнатні - 70 400 доларів.

Також трійку лідерів із найнижчими цінами на нерухомість під Києвом входять Буча та Ірпінь. У Бучі можна купити:

однокімнатні квартири - 34 тисячі доларів;

двокімнатні - 51 тисячу доларів;

трикімнатні - 75 тисяч доларів.

Середні ціни в Ірпені:

однокімнатні квартири - 42 тисячі доларів;

двокімнатні - 61 600 доларів;

трикімнатні - 70 тисяч доларів.

Середні ціни на житло у Києві на вторинному ринку (скриншот)