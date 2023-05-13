Втеча росіян з позицій під Бахмутом говорить про проблеми в армії РФ, - розвідка Британії

Британська розвідка підтверджує, що протягом останніх чотирьох днів частини російської 72-ї окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр), ймовірно, відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку. Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території.

Для Росії ця ділянка фронту мала тактичне значення, оскільки це плацдарм на західній стороні каналу Донецьк-Донбас.

При цьому розвідка наголошує, що 72 бригада, яка є частиною російського 3-го армійського корпусу, була обмежено готова до боїв. Її перекидання на фронт свідчить про проблеми в російській армії.

"Її розгортання в такому вимогливому та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів", - зазначає розвідка.