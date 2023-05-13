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Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ, - разведка Британии

Фото: британская разведка заявила, что у РФ проблемы с надежными подразделениями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бегство российских оккупантов с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка подтверждает, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе как минимум километр территории.

Для России этот участок фронта имел тактическое значение, поскольку это плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

При этом разведка отмечает, что 72 бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

"Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений", - отмечает разведка.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

Позже защитники показали видео со штурмов позиций российской 72-й бригады. В ходе операции наши воины ликвидировали 13 оккупантов.

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