Втеча з місця ДТП: яка відповідальність загрожує водіям

Зміст

1. Який штраф загрожує за ДТП без потерпілих

2. Якщо в ДТП є постраждалі або жертви

3. Що робити, якщо ви потрапили в ДТП

Який штраф загрожує за ДТП без потерпілих

Згідно зі статтею 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, залишення місця ДТП водієм карається штрафом у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 гривень).

При цьому водія, який залишив місце аварії, можуть позбавити права керування транспортним засобом на строк від одного до двох років. Крім того, йому загрожує адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Якщо в ДТП є постраждалі або жертви

У деяких випадках, наприклад, якщо внаслідок ДТП було завдано тяжких тілесних ушкоджень або настала смерть потерпілого, водій, який залишив місце пригоди, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 135 Кримінального кодексу України.

Якщо водій залишив постраждалого і покинув місце аварії, то йому загрожуватиме обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

Проте якщо потерпілий в наслідок ДТП загинув або тримав інші тяжкі наслідки, - винуватцю аварії, якщо він втік з місця інциденту, загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Тому, залишаючи місце ДТП, водій не лише порушує закон, але й не надає допомоги людям, які можуть її потребувати. Це може призвести до погіршення їхнього стану та навіть до смерті.

Що робити, якщо ви потрапили в ДТП: