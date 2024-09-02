Втеча Дмитрука за кордон. ДБР розкрило схему й оголосило підозру трьом особам

Під час оперативно-розшукових заходів було допитано свідків, проаналізовано голосові та інтернет з'єднання мобільних операторів зв'язку та досліджено маршрути руху абонентів, які були залучені до схеми.

Встановлено, що 23 серпня Дмитрук перетнув кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка".

Подробиці операції

Депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси близько о першій годині дня. За кермом автомобіля перебувала інша особа. Пізніше Дмитрук вийшов з машини на трасі Київ-Одеса поблизу одного з населених пунктів Роздільнянського району Одеської області.

Після цього нардеп-втікач пересів до іншого автомобіля, де за кермом перебував вже інший фігурант, а також організатор схеми. Близько дев'ятої вечора Дмитрука було доставлено до кордону, після чого він пішки втік з України.

Фото: ДБР розкрило схему втечі Дмитрука й оголосило підозру трьом особам (t.me/c/1435738926)

"Наразі встановлені всі особи, які організовували "втечу", у тому числі з боку Молдови. Фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України". - пише ДБР.

Організатор схеми, своєю чергою, має зв'язки серед правоохоронців та у кримінальних колах. Зокрема "бізнес" з переправлення військовозобов'язаних за кордон в учасників був поставлений на потік.

Як розповіла спікер ДБР Тетьяна Сап'ян в ефірі телемарафону, автомобіль, який використовували під час перевезення депутата до кордону, був спеціально придбаний для цієї "операції".

Оголошено підозри

"Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови", - відзначає ДБР.

Загалом було оголошено про підозру (за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України) трьом учасникам схеми. Двом - заочно, іншого ж фігуранта успішно затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу.

Усім трьом загрожує від 3 до 5 років тюрми.

Втеча Дмитрука

25 серпня до мережі потрапила інформація щодо втечі народного депутата Дмитрука до Молдови. Пізніше це також підтвердили правоохоронні органи. Зокрема у той самий день йому оголосили підозру через напад на правоохоронця та військового.

Нещодавно ДБР оголосило нардепа-втікача у міжнародний розшук.

Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, чи позбавлять Дмитрука мандату народного депутата.