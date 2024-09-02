Побег Дмитрука за границу. ГБР раскрыло схему и объявило подозрение трем лицам

Во время оперативно-розыскных мероприятий были допрошены свидетели, проанализированы голосовые и интернет соединения мобильных операторов связи и исследованы маршруты движения абонентов, которые были привлечены к схеме.

Установлено, что 23 августа Дмитрук пересек границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пунктов пропуска "Павловка" в зоне ответственности отдела пограничной службы "Большая Комаровка".

Подробности операции

Депутат выехал из Киева в направлении Одессы около часа дня. За рулем автомобиля находился другой человек. Позже Дмитрук вышел из машины на трассе Киев-Одесса вблизи одного из населенных пунктов Раздельнянского района Одесской области.

После этого нардеп-беглец пересел в другой автомобиль, где за рулем находился уже другой фигурант, а также организатор схемы. Около девяти вечера Дмитрук был доставлен к границе, после чего он пешком сбежал из Украины.

Фото: ДБР раскрыло схему побега Дмитрука и объявило подозрение трем лицам (t.me/c/1435738926)

"Сейчас установлены все лица, которые организовывали "побег", в том числе со стороны Молдовы. Фигуранты уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, как люди, которые могут быть причастны к незаконной переправке граждан через государственную границу Украины". - пишет ГБР.

Организатор схемы, в свою очередь, имеет связи среди правоохранителей и в криминальных кругах. В частности "бизнес" по переправке военнообязанных за границу у участников был поставлен на поток.

Как рассказала спикер ГБР Тетьяна Сапьян в эфире телемарафона, автомобиль, который использовали при перевозке депутата к границе, был специально приобретен для этой "операции".

Объявлены подозрения

"Организатор и один из фигурантов на следующий день также сбежали в Приднестровский участок Молдовы", - отмечает ГБР.

Всего было объявлено о подозрении трем участникам схемы. Двум - заочно, другой же фигурант успешно задержан. Сейчас решается вопрос об избрании последнему меры пресечения.

Всем троим грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

Побег произошел на зеленом участке границы

По словам представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона, все пункты пропуска на границе с Беларусью, Российской Федерацией и Приднестровьем закрыты с начала действия военного положения.

Он добавил, что Демченко сбежал из Украины именно через зеленый участок границы.

Бегство Дмитрука

25 августа в сеть попала информация о побеге народного депутата Дмитрука в Молдову. Позже это также подтвердили правоохранительные органы. В частности, в тот же день ему объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного.

Недавно ГБР объявило нардепа-беглеца в международный розыск.

Тем временем глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата.