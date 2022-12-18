Втеча чи пастка? Що означають маневри росіян на лівому березі Херсонської області

Інформація про відступ росіян з деяких міст Херсонської області на лівому березі Дніпра може бути пасткою. Тому говорити про втечу окупантів ще зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна в ефірі телеканалу Еспресо.

"За нашою інформацією, на лівому березі Дніпра росіяни здійснюють постійну передислокацію військ з кількох населених пунктів. Проте говорити про їхній відступ чи ще щось інше, на мою думку, ще зарано", - каже Єрін.

Він пояснив, такі повідомлення можуть бути інформаційною пасткою, яка хоче змусити ЗСУ до якихось дій, або ж підготувати пастку тощо.

"Лише після конкретної оцінки ситуації і дій, оскільки ворог підступний, тоді будемо вирішувати, так це чи ні. Тому ще є певні ознаки, що ворог намагається ввести нас в оману", - зазначив Єрін.

Що відомо про дії росіян?

Нагадаємо, після деокупації правого берега Херсонської області російські війська у Новій Каховці оголосили так звану "евакуацію" жителів та колаборантів.

Крім того, в Генштабі нещодавно повідомили, що Росія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області до району населеного пункту Нижні Сірогози.

Втім, у Силах оборони "Півдня" вважають, що ворог може таким чином вести гібридну війну. Оскільки окупанти на правому березі до контрнаступу ЗСУ теж заявляли про "вивід військ та евакуацію". Проте просування українських військ не було легким, а ворог чинив спротив.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.