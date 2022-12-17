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Окупанти тікають з позицій у Новій Каховці. Що про це кажуть українські військові

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Новая Каховка, Субота 17 грудня 2022 14:26
Окупанти тікають з позицій у Новій Каховці. Що про це кажуть українські військові Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти залишають позиції у Новій Каховці та вивозять награбоване майно у Крим. Проте українські військові вважають, що ворог може таким чином вести гібридну війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що окупанти на правому березі Херсонської області до контрнаступу ЗСУ теж заявляли про вивід військ та евакуацію. Проте просування українських військ не було легким, а ворог чинив спротив.

"Вони довготривалий час всіма своїми силами натякали, що вони залишають позиції, нібито запрошуючи просування наших військ. Але все ж таки згадаємо особливості гібридної війни, такі показові ходи можуть містити певні пастки, тому ми ретельно перевіряємо цю інформацію", - пояснила Гуменюк.

При цьому речниця закликала українців не повідомляти наперед про успіхи захисників та тримати інформаційну тишу, аби всі бойові завдання були завершені.

"Відбувається бойова робота, наші плани реалізуються. Те, що ми говорили, що не збираємося зупинятися, це підтверджується. Але все ж таки треба дати можливість військовим довести роботу до певного блоку для того, щоб було закріпленні результату, і тільки потім це обговорювати", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, після звільнення правого берега Херсонської області окупанти у Новій Каховці оголосили так звану "евакуацію" жителів та колаборантів.

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